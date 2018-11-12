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برلمان

برلمانى: إلغاء الرسوم الجمركية لسيارات الاتحاد الأوروبي يعزز مصداقية مصر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:23 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات بداية من يناير المقبل مهم لتعزيز التبادل التجاري بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبى  ودافع قوي لمزيد من الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد" بأن الاتفاقية سوف يكون لها مردود ايجابي على الدولة المصرية متمثلة في انخفاض أسعار السيارات داخل الأسواق، مؤكدا على أن التزام مصر في تطبيق الاتفاقيات الموقعة هذا سيعمل على تعزيز مصداقية مصر مع الدول الأوروبية.

كان قد عقد اجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبى، وأتاح الاجتماع للجانبين فرصة مراجعة التقدم فى تنفيذ أولويات المشاركة بينهما للفترة 2017 – 2020، وتطورات التعاون فى جميع المجالات منذ الدورة السابقة للجنة المشتركة عام 2016.
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