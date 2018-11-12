برلمانى: إلغاء الرسوم الجمركية لسيارات الاتحاد الأوروبي يعزز مصداقية مصر

قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات بداية من يناير المقبل مهم لتعزيز التبادل التجاري بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبى ودافع قوي لمزيد من الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد" بأن الاتفاقية سوف يكون لها مردود ايجابي على الدولة المصرية متمثلة في انخفاض أسعار السيارات داخل الأسواق، مؤكدا على أن التزام مصر في تطبيق الاتفاقيات الموقعة هذا سيعمل على تعزيز مصداقية مصر مع الدول الأوروبية.



