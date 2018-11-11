عاطل يشوه جسد طفل بماء نار وبنزين لخلافه مع والده بدمياط

تلقي قسم شرطة فارسكور بدمياط ، إخطارا من مستشفى فارسكور المركزى يفيد بوصول الطفل أدهم محمد أحمد الشناوى 5 سنوات من قرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور مصاب بحروق خطيرة في الوجه.



وعلى الفور تقدم والد الطفل ويدعى محمد أحمد الشتاوى ببلاغ بمركز شرطة فارسكور يتهم حسن أحمد _ مقيم بمنطقة تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط ، بأنه من قام بإلقاء مادة ماء النار الحارقه على وجه وبنزين على طفله نظرا لوجود خلافات سابقه بينهما فأراد الانتقام منه وقام بتشويه طفله بمادة كاوية دون مراعاة لصغر سنه في محاولة لقتله.



وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض علي المتهم وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض صباح الغد على النيابة العامة لتولى التحقيق.

