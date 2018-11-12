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فن

هالة خليل تقارب على الانتهاء من كتابة قرفة بالجنزبيل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قاربت المخرجة والمؤلفة هالة خليل على الانتهاء من كتابة فيلم "قرفة بالجنزبيل"، والذي من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان فاروق الفيشاوى ويقوم بإخراجه عمر عبد العزيز الذى يعود من خلاله إلى السينما. 

وانتهت هالة من 75 % من كتابة السيناريو تقريبا وتحاول الانتهاء من كتابة باقي العمل خلال الأيام المقبلة ليبدأ المخرج فى معاينة أماكن التصوير واختيار باقي أبطال الفيلم والمرشح للمشاركة فيه الفنان يحيى الفخرانى حيث يظهر كضيف شرف. 

والفيلم مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد بعنوان "عتبات البهجة". 

يذكر أن آخر أعمال المخرجة هالة خليل فيلم "نوارة" الذى عرض منذ عامين تقريبا وقامت ببطولته منة شلبي ومحمود حميدة وامير صلاح الدين وتأليف هالة خليل أيضًا.
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