ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو

قال ميشيل كاباسو، رئيس منظمة البحر المتوسط العالمية، خلال حفل تسلم رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين جائزة نوبل المتوسط، إنه لشيء جميل بالنسبة لى أن أكون بجوار رجل بحجم السيد محمد أبو العينين والذى يقدم الكثير لوطنه، معقبا: "دائما ما يتحدث عن مصر فى كل زيارة له لإيطاليا".



وأضاف "كاباسو": "الحدث الهام اليوم هو وجود رجل الأعمال محمد أبو العينين الذى يفكر خارج الصندوق، باستثماراته الكبيرة داخل الشرق الأوسط ومصر لخدمة وطنه".



وأشار إلى أن لأبوالعينين استثمارات كبيرة داخل الشرق الأوسط والشباب يثقون به وبنجاحاته، مضيفا:" أبو العينين دائما ما يفكر فى مصر ويتحدث عنها باستمرار".