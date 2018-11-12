نقابة المعلمين تشيد بإجراءات سد العجز وتؤكد دعمها الكامل لوكيل تعليم الإسماعيلية

شارك الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، يوم الأحد ، اجتماعا ونقابة المعلمين الفرعية برئاسة خالد عبد الخالق نقيب المعلمين بمقر النقابة فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية وجميع القيادات، فى لقاء مثمر وفى إطار مد جسور الثقة بين أطياف المجتمع التعليمي.





وأعربت القيادات النقابية عن دعمها الكامل ومساندتها للإجراءات التى اتخذتها المديرية تحت قيادة الدكتور خالد خلف قبيصي فى سد العجز مشيدة بالمعايير التى تمت بهذا الشأن فى إطار انضباط العملية التعليمية وحصول أبنائنا الطلاب على خدمة تعليمية متكاملة الي جانب تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين الجميع.





ومن جانبه قال خالد عبد الخالق إن هذا اللقاء هو لقاء تعريفي ونحن كنقابة نرحب بالسيد وكيل الوزارة مطالبا بضرورة التشاور مع نقابة المعلمين من أجل صالح العملية التعليمية وأن يكون هناك تواصل دائم بيننا.





وأضاف محمد حسين أمين صندوق النقابة: "نحن سعداء بوجود وكيل وزارة التربية والتعليم فى اول زيارة للنقابة مؤكدا أن دور النقابة مكمل.

وطالب بضرورة دعم مدير المديرية فى الإجراءات التى تهدف إلى الصالح العام.





وطرح حسين مبادرة لمواجهة الدروس الخصوصية بإشراف النقابة وهو ما لاقى ترحيبا من المديرية.





وأعرب الدكتور خالد خلف عن تقديره للدعوة من قبل النقابة مؤكدا احترامه للدور الكبير الذي تلعبه فى دعم العملية التعليمية.





وأشار إلى أن المديرية تعمل بكل قوة مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حالة وجود الدرجات الشاغرة لأربعة وظائف ممولة قائلا سيتم التواصل مع مديرية التنظيم والإدارة وسيكون هناك إعلان في شهر يونيو القادم بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بها.





وأضاف: "أننا منذ 15 يوما ونحن نعمل في إجراءات سد العجز، مشيرا إلى استثناء 3 حالات من نشرات النقل او الندب وهو من تجاوز عمره 57 عاما إلى جانب الأرامل والتقارير الطبية السليمة، مشيرا إلى أنه غير مقبول بوجود 14 معلما بدون جدول، مؤكدا أنه على نهاية شهر نوفمبر الجاري سيتم سد العجز بشكل كامل، مؤكدا: "لن نخضع لأى ضغوط بشأن هذا الأمر مع مراعاة الظروف الإنسانية والمكان الأقرب له لسد العجز".



