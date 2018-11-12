ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نقابة المعلمين تشيد بإجراءات سد العجز وتؤكد دعمها الكامل لوكيل تعليم الإسماعيلية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
انجي هيبة
شارك الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، يوم الأحد، اجتماعا ونقابة المعلمين الفرعية برئاسة خالد عبد الخالق نقيب المعلمين بمقر النقابة فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية وجميع القيادات، فى لقاء مثمر وفى إطار مد جسور الثقة بين أطياف المجتمع التعليمي.

وأعربت القيادات النقابية عن دعمها الكامل ومساندتها للإجراءات التى اتخذتها المديرية تحت قيادة الدكتور خالد خلف قبيصي فى سد العجز مشيدة بالمعايير التى تمت بهذا الشأن فى إطار انضباط العملية التعليمية وحصول أبنائنا الطلاب على خدمة تعليمية متكاملة الي جانب تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين الجميع.

ومن جانبه قال خالد عبد الخالق إن هذا اللقاء هو لقاء تعريفي ونحن كنقابة نرحب بالسيد وكيل الوزارة مطالبا بضرورة التشاور مع نقابة المعلمين من أجل صالح العملية التعليمية وأن يكون هناك تواصل دائم بيننا.

وأضاف محمد حسين أمين صندوق النقابة: "نحن سعداء بوجود وكيل وزارة التربية والتعليم فى اول زيارة للنقابة مؤكدا أن دور النقابة مكمل.
 
وطالب بضرورة دعم مدير المديرية فى الإجراءات التى تهدف إلى الصالح العام.

وطرح حسين مبادرة لمواجهة الدروس الخصوصية بإشراف النقابة وهو ما لاقى ترحيبا من المديرية.

وأعرب الدكتور خالد خلف عن تقديره للدعوة من قبل النقابة مؤكدا احترامه للدور الكبير الذي تلعبه فى دعم العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المديرية تعمل بكل قوة مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حالة وجود الدرجات الشاغرة لأربعة وظائف ممولة قائلا سيتم التواصل مع مديرية التنظيم والإدارة وسيكون هناك إعلان في شهر يونيو القادم بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بها.

وأضاف: "أننا منذ 15 يوما ونحن نعمل في إجراءات سد العجز، مشيرا إلى استثناء 3 حالات من نشرات النقل او الندب وهو من تجاوز عمره 57 عاما إلى جانب الأرامل والتقارير الطبية السليمة، مشيرا إلى أنه غير مقبول بوجود 14 معلما بدون جدول، مؤكدا أنه على نهاية شهر نوفمبر الجاري سيتم سد العجز بشكل كامل، مؤكدا: "لن نخضع لأى ضغوط بشأن هذا الأمر مع مراعاة الظروف الإنسانية والمكان الأقرب له لسد العجز".

وكشف مدير المديرية أن كل من هو موجود بدواوين الإدارات والمديرية دون الحاجة إليه سيعود إلى مدرسته في إطار سياسة سد العجز لن أسمح ببقاء أحد ليست لى وظيفة أو عمل.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو

رسميا.. إلغاء مباراة مصر والإمارات الودية

إطلالة خطيبة نجل هاني شاكر تثير الجدل على سوشيال ميديا .. صور

أول رد فعل من بوتين بعد محادثاته مع ترامب

أحمد موسى: أبو العينين ثاني مصري يحصل على جائزة نوبل المتوسط بعد نجيب محفوظ .. فيديو

تعرف على مباريات الاهلي القادمة .. بعد خسارة بطولة أفريقيا

نتنياهو يقطع زيارته لفرنسا بعد قصف غزة

هتدفعوا كام ؟.. شرط ضيوف الفضائيات للظهور على الشاشة

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: مش هنستحمل كتير

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام المالية بشأن القيمة المضافة

ترامب يمشي وحيدا بمسيرة قادة العالم في الشانزلزيه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو
أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو
ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟