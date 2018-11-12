نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

اشعلت المطربة الكويتية نوال حفل مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، حيث بدأ الحفل بتقديم "يا مصبر الموعود" كلمات يوسف بن عقيل وألحان صالح سليم وتوزيع طارق عاكف، ثم "أكو مثلك" كلمات تركى وألحان طارق محمد وتوزيع جيهون وإسماعيل تونش بلاك، و"ما بى أكون الصح" كلمات بدر بورسلى وألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون وإسماعيل تونش بلاك.



ومن المقرر أن تقدم "حالة حنان" لنفس فريق العمل، و"بيحسونى عليه" كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشرى وتوزيع محمد مصطفى، و"مثل النسيم" كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بو على وتوزيع عصام الشرايطى، و"تبغى الصدق" كلمات تركى وألحان مشعل العروج وتوزيع زفير وإسماعيل تونش بلاك، و"الشوق جابك" كلمات سعود بن عبد الله وألحان مشعل العروج وتوزيع زفير وإسماعيل تونش بلاك، و"أعرف رجلا" كلمات سعاد الصباح وألحان مشعل العروج، و"يا حبيبتى يا مصر" كلمات محمد حمزة وألحان بيلغ حمدى.

