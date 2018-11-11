أحمد بدوي: نتصدى لظاهرة انتشار الشائعات عبر المواقع غير المرخصة

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه حظى اليوم بلجنة هامة بمجلس النواب، حيث قدم مجموعة من النواب طلبات إحاطة خاصة بالشائعات والأكاذيب المبثة خلال المواقع غير المرخصة.





وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية أكسترا نيوز، أن هناك العديد من غير المتخصصين الذين يقومون بإنشاء المواقع الغير مرخصة نشر الشائعات والأكاذيب، والتي تصيب الشارع المصري والإحباط واليأس.



