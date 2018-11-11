ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد بدوي: نتصدى لظاهرة انتشار الشائعات عبر المواقع غير المرخصة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه حظى اليوم بلجنة هامة بمجلس النواب، حيث قدم مجموعة من النواب طلبات إحاطة خاصة بالشائعات والأكاذيب المبثة خلال المواقع غير المرخصة.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية أكسترا نيوز، أن هناك العديد من غير المتخصصين الذين يقومون بإنشاء المواقع الغير مرخصة نشر الشائعات والأكاذيب، والتي تصيب الشارع المصري والإحباط واليأس.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن هذه المواقعة متاحة للجميع نظرا لزهد ثمنها الذي لا يتخطى الـ 5 دولارات، مؤكدا أن اللجنة تتصدى الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على فولهام بطريقته .. صورة

شاهد.. #ريال_بيتيس يتصدر تويتر بفضل تغريدات الشامتين في برشلونة

شاهد.. كلوب ينشر صورة لميسي حاملا تي شيرت محمد صلاح

إطلالة خطيبة نجل هاني شاكر تثير الجدل على سوشيال ميديا .. صور

تعرف على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتخفيض الجمارك ..فيديو

استدعاء مدير أمن النادي الأهلي لسماع أقواله في أحداث مباراة حوريا الغيني

أول رد فعل من بوتين بعد محادثاته مع ترامب

تعليق ناري من خالد بيومي على هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود

عاطل يشوه جسد طفل بماء نار وبنزين لخلافه مع والده بدمياط

بيان شديد اللهجة من مصر والبحرين ضد قطر

رد فعل ترامب على التصريحات النارية لـ ماكرون واتهامه له بالخيانة

شاهد .. لحظة استقبال ترامب الرئيس الروسي بقوس النصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو
أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو
ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟