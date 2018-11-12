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اقتصاد

الضرائب: اليوم آخر موعد لإعفاء الممولين من غرامات التأخير

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:27 ص
الدكتور سعيد فؤاد،
الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب
قسم الاقتصاد
قال الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن اليوم الاثنين هو آخر موعد لإعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير، موضحًا أن المسددين للغرامات سيستفيدون بتجاوز عن 90% من غرامات أيًا كانت، وأنه تم مد مهلة العمل للسادسة مساء فى جميع المأموريات.

وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون التجاوز يطبق على كل أنواع ضرائب الدخل، والتى تشمل مرتبات الحكومة، الأرباح الصناعية والتجارية، والثروة العقارية والمهن الحرة.

وأشار إلى أن غدا آخر موعد لسداد الضرائب فى المرحلة الأولى التى تصل إلى 90% خصم على غرامات التأخير، وسوف تبدأ المرحلة الثانية والتى تصل فيها الخصم إلى 70%.
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الضرائب: اليوم آخر موعد لإعفاء الممولين من غرامات التأخير

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