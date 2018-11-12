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فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في 16 نوفمبر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنظمة للحفل المطرب تامر حسنى والذى من المقرر ان يقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة التذاكر الخاصة به، والتي تتراوح بين 200 جنيه للفئة الأولى، 350 جنيها للفئة الثانية.

يقدم حسني بالحفل، باقة من أحدث أغنياته من ألبوم "عيش بشوقك"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني، وتفتح الأبواب لاستقبال الحضور من الساعة 5 مساء.

يذكر ان اخر أعمال تامر حسنى كان فيلم البدلة الذي تصدر به شباك التذاكر وهو العمل الذى شاركه البطولة فيه أكرم حسني وأمينة خليل وإخراج ماندو العدل.
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