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بداية من يناير لا رسوم جمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي.. وبرلمانيون: الاتفاقية تعزز مصداقية مصر وتفتح الباب أمام صادرات القاهرة لهذه السوق

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
القسم السياسي
سمير البطيخي: 
إلغاء الرسوم الجمركية لسيارات الاتحاد الأوروبي يعزز مصداقية مصر
نادية هنري: 
تطالب بخفض أسعار السيارات بعد إلغاء الرسوم الجمركية أمام سيارات الاتحاد الأوروبي
البطيخي: 
الأثر الإيجابي لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية سيتأخر قليلا

تعزز مصر مصداقيتها مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر، بقرار إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات الركوب المصنعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير 2019، وذلك فى أطار دعم التبادل التجارى بين البلدين.

واستطلع موقع "صدي البلد" آراء عدد من نواب البرلمان عن هذه الاتفاقية، الذين أكدوا على مردودها الإيجابي على سوق السيارات متمثل فى انخفاض اسعار السيارات إضافة إلى المساهمة فى خفض نسبة التلوث البيئى الناتجة عن عوادم السيارات.

فى هذا السياق قال النائب سمير موسى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،إن اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات الركوب المصنعة فى الاتحاد الأوروبي سوف يعمل على تعزيز التعاون والتطوير في جميع المجالات.

وأضاف "موسي" بأن الاتفاقية ستعمل على تحسين الأوضاع وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ولكن وقتها ليس الآن، نظرا إلى أن مصر تعاني من تكدس مروري ضخم في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تفكر وتخطط وتعمل بكل قوة وجدارة لتحقيق التنمية وهذا يدل على الوعي التام للدولة في تطوير وتعزيز اقتصادها وصناعتها وتحسين الأوضاع المصرية بشكل أفضل.

في ذلك السياق قالت النائبة نادية هنري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر والاتحاد الأوروبي في تعاون مستمر مشيراّ إلى ان اتفاقية الغاء الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الدولة المصرية.

وأضافت "هنري" أن هذه الاتفاقية لابد ان يكون لها مردود ايجابي لصالح المواطن المصري من خلال انخفاض أسعار السيارات حتي يستطيع المواطن شرائها والاستمتاع بها، ولصالح الدولة المصرية عن طريق الحفاظ على البيئة وتسهيل عملية المرور بشكل كبير.

وتابعت النائبة "أطالب بتفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع ومراقبة ومتابعة الأسواق من جانب الحكومة لشعور المواطن المصري حتي يشعر بها المواطن المصري".

وفى ذات السياق قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات بداية من يناير المقبل مهم لتعزيز التبادل التجاري بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبى دافعاّ قوياّ لمزيد من الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد" بأن الاتفاقية سوف يكون لها مردود ايجابي على الدولة المصرية متمثلة في انخفاض أسعار السيارات داخل الأسواق، موكدا على أن التزام مصر في تطبيق الاتفاقيات الموقعة هذا سيعمل على تعزيز مصداقية مصر مع الدول الأوروبية.

كان قد عقد اجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبى ،وأتاح الاجتماع للجانبين فرصة مراجعة التقدم فى تنفيذ أولويات المشاركة بينهما للفترة 2017 – 2020، وتطورات التعاون فى جميع المجالات منذ الدورة السابقة للجنة المشتركة عام 2016.

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