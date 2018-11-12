بداية من يناير لا رسوم جمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي.. وبرلمانيون: الاتفاقية تعزز مصداقية مصر وتفتح الباب أمام صادرات القاهرة لهذه السوق

إلغاء الرسوم الجمركية لسيارات الاتحاد الأوروبي يعزز مصداقية مصر

نادية هنري:

تطالب بخفض أسعار السيارات بعد إلغاء الرسوم الجمركية أمام سيارات الاتحاد الأوروبي

البطيخي: