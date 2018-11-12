أحمد مجاهد: الأزمات في مصر ترجع إلى عوامل ثقافية.. فيديو

قال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه عندما تتحول الحضارة إلى سلوك تتم الحضارة، مشيرا إلي أن جزءا كبيرا من الأزمات في مصر يعود إلى عوامل ثقافية.





وأضاف "مجاهد"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المٌذاع عبر فضائية "المحور"، أن الثقافة تعني منظومة تشكيل الوعي للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك ثقافة إجبارية وهي التي تعطيها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالمي والمسجد والكنيسة، وثقافة شبه إجبارية وهي التي تتوفر للمواطن دون مقابل، بالإضافة إلى الثقافة الاختيارية وهي التي تقدمها وزارة الثقافة، معقبًا: «كل هذه الأشياء تُسهم في منظومة تشكيل الوعي».



