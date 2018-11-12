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ثقافة

متحف النسيج المصري ينظم محاضرة عن بيت السحيمي.. الأربعاء

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم متحف النسيج المصري في شارع المعز محاضرة الأربعاء المقبل بعنوان"البيوت الإسلامية - بيت السحيمي نموذجًا"،ويلقيها أيمن محمود مفتش آثار ببيت السحيمي.

وسيكشف في المحاضرة تاريخ بيت السحيمي أو كما يسمي أيضا بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي، وهو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله.

ويتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري،أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م، والتاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت.

والقسم البحري أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتًا واحدًا،وعرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر.
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