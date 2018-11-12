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أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد أبو العينين
حمزة شعيب
أعرب رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال كلمته في حفل تكريمه بجائزة نوبل المتوسط من منظمة البحر المتوسط العالمية، عن فخره الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين مصر وإيطاليا تمتلكان حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة، وبينهما تعاون من أجل تقدمهما، قائلًا إن رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية اسمى أمنيات كل مصري، واليوم يتحقق لي ذلك بحصولي على هذه الجائزة.

وأضاف خلال كلمته فى التغطية الخاصة ببرنامج "على مسئوليتى" والذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، : "مصر اليوم تنادي الجميع، فهي باتت منفتحة على العالم، والمصريون شعب قدم السلام لكل الناس في كل أنحاء العالم، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل عظيم، قضى على الإرهاب في سيناء من خلال القوات المسلحة العظيمة، وعلى كل شخص أن يقدر له ما حققه، فالإنجاز الذي حققه حمى به العالم بأثره من خطر الإرهاب، فالإرهابيون أدركوا الآن أنهم لن يستطيعوا أن يهزموا بلدا، وهذه رسالة لكل من تسول له نفسه أن يفكر في إسقاط دولة أو تقسيمها".

وعبر رجل الأعمال المصرى، عن فخره الكبير، خاصة بحضور أشخاص حريصون على العلاقات الجيدة بين مصر وإيطاليا، ويثمنون العلاقات بين الشمال والجنوب، لافتًا إلى أن السيد كاباسو أسهم بشكل كبير في التخطيط لهذا العمل، وأبهر الجميع بخطواته المذهلة، ويرسل اليوم رسالة للعالم بأثره عن أهمية العلاقة بين مصر وإيطاليا، ورسالته يجب أن يسمعها ويفهمها الجميع.
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