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محافظات

الغضبان: الغاز الطبيعي سيغير بورسعيد لمجتمع عمراني وسياحي واقتصادي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة كانت صاحبة النصيب الأوفر من المشروعات القومية القائمة على أرضها والتي جعلت منها قاطرة التنمية في مصر وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تنمية شرق بورسعيد ومشروع حقل ظهر العملاق وتعد هذه المشاريع مثار فخر واعتزاز لنا كابناء بورسعيد وللمحافظة التي تعتبر إحدى ركائز دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الغضبان في تصريحات خاصة بأن حقل ظهر شهد تشغيل المئات من أبناء بورسعيد دون واسطة أو محسوبية اعتمادا على معيار الكفاءة والاشتراطات والمهن الفنية التي تواكب طبيعة العمل في هذا المشروع.

وقال الغضبان إن مشروعات الغاز الطبيعي غرب بورسعيد لن تكون مجرد مشروعات لخدمة الاقتصاد القومي في توفير الغاز الطبيعي ولكنها ستكون عامل مساعد وهام في تحويل منطقة غرب بورسعيد بأكملها لمجتمع عمراني وسياحي واقتصادي على أعلى مستوى من التطور وستكون هذه المنطقة واحدة من مناطق تنمية محافظة بورسعيد بأكملها.
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