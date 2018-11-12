كشف طبي على 1295 مريضا في قافلة طبية بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، بالتعاون مع جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، قافلة طبية علاجية بالوحدة الصحية بقرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا.



وأكد وكيل الوزارة، في بيان، أمس الأحد، أن ذلك جاء في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الزقازيق، مشيرًا أن القافلة نفذت لخدمة أهالي قرية العلاقمة والقري المحيطة بها.



وأوضح أن القافلة شملت تخصصات طبية مختلفة هي "القلب، الرمد، الباطنة، الأطفال، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الجراحة، النساء، المخ والأعصاب، والأمراض الصدرية"، وتم توقيع الكشف الطبي علي ١٢٩٥ مريض مجانًا، وصرف العلاج اللازم لهم.

