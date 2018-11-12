حركة تغييرات وتنقلات بين مديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن إجراء تغييرات في مديري الإدارات التعليمية، لضخ دماء جديدة، ولصالح العملية التعليمة عقب موافقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.



وقالت كشك، تم إجراء تغييرات في 6 إدارات تعليمية منهم 3 إدارات بناءً على نتيجة لجنة الموارد البشرية لعام 2018م والتي اعتمد نتيجتها محافظ كفر الشيخ، وهم خيرت محي الدين خيرت، مديرًا لإدارة بيلا، والدكتور سعيد طنطاوي، مديرًا لإدارة سيدي سالم، ورضا يونس، مديرًا لإدارة الرياض.



وأشارت، وكيلة الوزارة، إلى إجراء تنقلات بين 3 مديرين آخرين، لصالح العملية التعليمية، وهم محمود الرويني، مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، ومجدي الورداني، مديرًا لإدارة فوه، والسيد إسماعيل، مديرًا لإدارة سيدي غازي، بالإضافة إلى أحمد ريحان وكيلًا إدارة قلين.

