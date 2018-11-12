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رياضة

المحمدي: حب جماهير الأهلي سبب رحيلي عن الفريق

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي لاعب نادي الاهلي والزمالك السابق
حسن العمدة
أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب نادي الاهلي والزمالك السابق أن حب جماهير النادي الأحمر له كان سببًا في رحيله عن الفريق.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعلق بي جمهور الأهلي ومع أول مباراة لي ضد روما ظهرت بشكل جيد وهو ما زاد ارتباطهم بي".

متابعًا "حب جمهور الأهلي لي كان سببًا في رحيلي عن النادي، هتفوا لي في مباراة كنت متواجد فيها بديلًا فجاء عماد متعب واخطرني بانني لن العب مرة أخرى في وجود جوزه لانه لا يحب اللاعب الجماهيري".
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