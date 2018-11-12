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رياضة

أسامة خليل: التفريط في نجوم الإسماعيلي سبب تراجع النتائج

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق أن ما يحدث في النادي الأصفر لا يرضي أحد في ظل تراجع نتائج فريق الكرة وخسارته من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الـ14 للدوري.

وقال خليل: "التفريط في القوام الأساسي للفريق والاستغناء عن النجوم سبب تراجع مستوى الإسماعيلي وابتعاده عن المنافسة".

وأضاف: "لا يوجد احترام لطموح جماهير الإسماعيلية بالمنافسة ولابد من مسائلة الإدارة عن أسباب التفريط في نجوم الفريق ولا يجب أن تترك الإدارة النادي تحت تصرف الهواة وهم السماسرة الذين يتسببون في رحيل نجوم الدراويش".
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