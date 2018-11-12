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أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تطلق عدة صواريخ على مستوطنات إسرائيلية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلنت المقاومة الفلسطينية إطلاق عدد من الصواريخ الجديدة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة بالقرب من غلاف قطاع غزة، بالإضافة إلى معبر كرم أبو سالم.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن صافرات الإنذار أصبحت تدوي في المستوطنات بفعل الصواريخ.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 6 شهداء، وذلك عقب تعرض منطقة شرق خان يونس بالقطاع للقصف.

وأوردت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة أنباء عن استشهاد القائد القسامي، نور بركة، في اشتباك وقع بين قوة إسرائيلية خاصة، وبين مقاومين فلسطينيين، فيما تحدث شبكة "صوت الأقصى" الفلسطينية عن مقتل القيادي محمد القرا ومصطفي أبو عودة وعلاء الدين قويد في عملية التوغل التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، في حديثه مع المراسلين العسكريين، إن "الجيش كان ينفذ عملية كان من المفترض أن تنتهي بهدوء، حدث شيء ما، أصبحت العملية معقدة. أطلب صبركم وحساسيتكم".
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