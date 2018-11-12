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رئيس بلدية نابولي: أبو العينين من أكبر الاقتصاديين والدبلوماسيين في العالم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
وجهت رئيسة بلدية نابولي التهنئة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بعد حصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية فى دول البحر المتوسط لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط، التي يطلق عليها «نوبل المتوسط».

وقالت رئيسة بلدية نابولي - خلال تغطية خاصة لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" - إن طريقة عمل محمد أبو العينين الدؤوبة فى دعم الاقتصاد المتوسطي، هى التي جعلته واحدا من كبار الاقتصاديين والدبلوماسيين فى العالم.

وأوضحت أنها تأمل فى زيادة فرص التكامل وتقوية العلاقات بين دول المتوسط في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة لصالح المنطقة ، بجانب إقامة شراكات تعاون بين دول المتوسط وإطلاق مبادرات وخلق فرص عمل، خاصة وان دول المتوسط يمكن أن تصبح من أقوى اقتصاديات العالم بسبب الترابط العميق والمسافات القريبة بينها، وعلينا استخدام البحر المتوسط كعامل مشترك فى التواصل وزيادة التبادل التجاري.
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