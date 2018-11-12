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انقذ حياتي من التشوهات.. رسالة حنان لـ واحد من الناس تعيدها للحياة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
محمد القاضي
عرض الإعلامي عمرو الليثي، قصة إنسانية لسيدة قامت بإرسال رسالة على صفحة برنامج "واحد من الناس"، تقول فيها "انقذ حياتي، أنا اسمي حنان وبقيت مشوهة بسبب حريق في البيت".

وروت "حنان"، خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، تفاصيل الحريق الذي شوه وجهها ويديها، قائله: "كنت متجوزة بقالي 8 أشهر، وكنت حامل، دخلت أطبخ الساعة 8 بالليل، وكان البوتوجاز مسرب غاز، أنا بشغله ولع في وشي وإيدي وصدري، لحقوا يطفوا النار بالسجادة، وخدوني على مستشفى كل اللي الدكتور عمله إداني مسكن قال خلاص تروح".

وأضاف: "بعدها بيوم جسمي ورم ومش عارف أتكلم ولا أفتح عيني، روحت مستشفي الحروق قعدت فيها شهر، اتعذبت فيه جامد كانوا بيسلخوا جلدي، خرجت من المستشفى تابعت مع دكتورة بره، وصرفت كتير كانت كل حاجه علي حسابي، بعت كل حاجه في الشقة علشان أتعالج".

وأكملت: "محتاجة إني أعمل علمية وأعدل صوابع أيدي، وأرجع وشي زي الأول".

وفاجأ الدكتور أحمد عبدالفتاح عفيفي، استشاري الأمراض الجلدية، حنان أثناء استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، بمداخلة هاتفية، قائلا: "أنا متعاطف مع حنان وهنتبنى الحالة بالكامل".
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