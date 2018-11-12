حسين ياسر المحمدي: جوزيه لا يستطيع تحقيق ما فعله حسام حسن في الزمالك

كشف حسين ياسر المحمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، الفارق بين مانويل جوزيه المدير الفني السابق للاهلي، وحسام حسن المدير الفني لبيراميدز.



وقال ياسر المحمدي في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان جوزيه بالطبع يملك عنصر الخبرة بحكم السن، لكن ما فعله حسام حسن مع الزمالك في ولايته الاولى لم يكن ليحققه اي مدرب اجنبي حتى لو كان جوزيه.



وتابع ان حسام حسن نجح في لم شمل فريق الزمالك، ووصل الفريق الى 25 اسبوع دون خسارة، وجماهير الفريق كانت سعيدة بالروح والاداء الذب ظهر به الابيض في الملعب.