حسين ياسر المحمدي يكشف أسباب فشل الأهلي في التتويج باللقب الأفريقي

كشف حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أسباب فشل الفريق الأحمر في الفوز على الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يظهر بمستواه المطلوب فرديًا وجماعيًا، ولم يكن نجوم الفريق في حالتهم كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي له دور فيما حدث بالتأكيد.



وكان الأهلي فاز على الترجي في الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يخسر في الإياب بملعب رادس بثلاثية نظيفة.