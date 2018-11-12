رئيس البحر المتوسط العالمية: ما حققه أبو العينين فى بلاده بمثابة تسونامي متوسطي

قدم ميشيل كاباسو رئيس منظمة البحر المتوسط العالمية، تهنئة إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بعد حصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية فى دول البحر المتوسط لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط، التي يطلق عليها "نوبل المتوسط".





وأكد ميشيل كاباسو، فى كلمته المذاعة عبر برنامج "على مسئوليتى" والذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أبو العينين استطاع تحقيق المعادلة الصعبة، فى خلق اقتصاد مشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط وتوثيق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين دول المتوسط، كذلك قدرته الكبيرة على توفير فرص عمل للآلاف من الشباب فى مصر بالاستقرار والتنمية رغم الركود الاقتصادي الذي تشهده معظم الدول.





وكشف ميشيل كاباسو رئيس منظمة البحر المتوسط، أن أبو العينين أحد الشركاء المهمين فى التعاون الدبلوماسي والاقتصادي عبر المتوسط، كذلك فقد استطاعت مصر بقدرة أبنائها منع الهجرة غير الشرعية نهائيا.





وأضاف ميشيل كاباسو رئيس منظمة البحر المتوسط، أنه عندما يأتي محمد أبو العينين إلى إيطاليا يتحدث عن مصر وعن كيفية نقل الثقافة والحضارة إلى شباب إيطاليا، وهو ما يعمل على تنفيذه أبو العينين.





وأكد رئيس منظمة البحر المتوسط، أن محمد أبو العينين يفكر دائما خارج الصندوق وهو ما يجب علينا جميعا فعله، فهو يعمل دائما بكل جهد لبناء مزيد من الاستثمارات والشركات إلى جانب قدرته على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، إننا هنا نتحدث دائما، ولكن أبو العينين يتحدث ويعمل ويشارك ويبني ويستثمر من خلال مجموعة كليوباترا العملاقة المعروفة فى العالم، والذي قدم من خلالها الكثير والكثير من فرص العمل الحقيقية للشباب والأمل فى مستقبل أفضل.





وأضاف، أن أبو العينين ساهم بشكل قوي فى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومنح آلاف من فرص العمل للشباب ما أدي إلى خفض وتوقف الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو ما نود أن حققه فى دول أخرى كتونس والمغرب، من خلال خلق فرص عمل جادة لتحقيق التنمية المستدامة.



