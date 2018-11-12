سفيرنا بإيطاليا: أبو العينين فخر لمصر وكل من عمل معه محظوظ.. فيديو

قال السفير هشام بدر السفير المصري بإيطاليا، إنه سعيد بمشاركته في حفل تكريم رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، و حصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية فى دول البحر المتوسط «نوبل المتوسط» لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط.





وأكد هشام بدر خلال كلمته فى حفل تسليم محمد أبو العينين جائزة "نوبل المتوسط" والمذاعة حصريا عبر برنامج "على مسئوليتى" والذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أبو العينين شخصية تتمتع بكل التقدير والحب من الجميع فى مصر وإيطاليا، فهو عاشق لإيطاليا ويحبها بقدر لا يقل عن حبه لمصر.





وأضاف السفير المصري قائلا: إننا اليوم نتحدث فى الثقافة والأدب عن القامة المصرية العريقة نجيب محفوظ، فإننا فى صناعة الاقتصاد نتحدث عن أبو العينين، وأهنيه بجائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية للمتوسط، ومن نابولي "مدينة السلام" أتوجه بدعوة الإيطاليين لزيارة مصر والعمل على التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات الاقتصادية والتنموية.





وتابع السفير هشام بدر السفير المصري بإيطاليا: أن كل من عمل مع أبو العينين سواء فى المجال السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فهو محظوظ لأن أبو العينين يتمتع بشخصية ذات طابع خاص.



