أمين مستقبل وطن بالفيوم يشيد بالقافلة البيطرية بقرية بني صالح

أشاد المهندس عبدالقادر الجارحى الأمين العام للمحافظة والدكتور محمد عقل رئيس الإدارة المركزية للطب البيطرى بالفيوم بالقافلة البيطرية التي أقيمت بقرية بنى صالح بمركز الفيوم.



بحضور على غيث الأمين المساعد والحاج أحمد القويضي أمين الفلاحين والدكتور أسامة مخلوف نقيب البيطريين بمحافظة الفيوم.



وكان فى استقبالهم أسامة الخولى أمين الحزب بمركز الفيوم و فؤاد ابوالسعود أمين مساعد المركز.



وأكد المحاسب عبد القادر الجارحي الأمين العام للحزب، الشكر للأطباء على استمرارية مثل هذة القوافل للتوعية والحفاظ على الثروة الحيوانية والوقوف بجانب الفلاح المصري فى كل نجع وكل قرية وكل دار فى مصر العمار.