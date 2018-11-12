التضامن الاجتماعي: السيسي أكد ثقته في دور الجمعيات الأهلية

أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام بتشكيل لجنة على الفور بعد توصيات رئيس الجمهورية بمنتدي شباب العالم لإنهاء قانون الجمعيات الأهلية.



وأضاف أبو حامد في تصريحات هاتفية لبرنامج "مانشيت"، تقديم الاعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "one"" ، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لمعرفة المخاوف والتحديات التي تواجههم من أجل القضاء عليه ، مشيرا إلى انتظار نتائج الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية.



وأوضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ثقته العارمة في دور الجميعات الاهلية ، داخل الدولة المصرية.

