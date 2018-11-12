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منوعات

علي بابا يربح 10 مليارات دولار في ساعة بالصين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
كريم جمال
ربحت مجموعة "علي بابا" عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، 9.92 مليار دولار في الساعة الأولي من "يوم العزاب" السنوي، بزيادة 21% مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

وبحسب سبوتنك، "يوم العزاب" أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، وفي العام الماضي بلغت مبيعاته 24.15 مليار دولار.

يذكر أن مجموعة "علي بابا" أقامت الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية ماريا كاري، وفنانة يابانية تقلد بيونسيه، وعرض لـ "سيرك دو سوليه".

قالت "علي بابا" إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في "يوم العُزاب"، وإن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
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