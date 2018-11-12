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حوادث

إحباط محاولة تهريب 320 حقنة بحوزة راكب بمطار أسيوط .. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:25 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أحبطت ادارة التفتيش والفحص الإشعاعي بمطار أسيوط الدولي مساء أمس الأحد، محاولة تهريب 320 حقنة فيتامينات وعظام بحوزة راكب قادم من الكويت ترانزيت مطار القاهرة .

تلقى علاء سعد مدير ادارة تفتيش الركاب بمطار أسيوط الدولي إخطارا من محمود خليفة رئيس قسم الفحص بالأشعة يفيد اشتباه كلا من حسن أحمد مأمور جمرك، ووليد موسى وحسن سكري بادارة مكافحة التهرب وأيمن عيد وأحمد المراغي أمن جمركي بمطار أسيوط في الراكب "أ. ش .أ" مقيم الاسكندرية والقادم من الكويت على طائرة ترانزيت من مطار القاهرة وبمرور الحقائب على جهاز X_Ray عثر على حقيبتين بداخلهما 320 حقنة فتيامين وحقن للعظام.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إحباط محاولة تهريب 320 حقنة بحوزة راكب بمطار أسيوط .. صور
إحباط محاولة تهريب 320 حقنة بحوزة راكب بمطار أسيوط .. صور
إحباط محاولة تهريب 320 حقنة بحوزة راكب بمطار أسيوط .. صور
إحباط محاولة تهريب 320 حقنة بحوزة راكب بمطار أسيوط .. صور
إحباط محاولة تهريب 320 حقنة بحوزة راكب بمطار أسيوط .. صور
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