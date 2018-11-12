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مرأة

قولي وداعا لقشرة شعر الرأس بهذه الوصفة السحرية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:05 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من قشرة شعر الرأس المزعجة، وجربتي الكثير من العلاجات الطبيعية دون جدوى، يمكنك تجربة الوصفة التالية لها مفعول السحر في اختفاء القشرة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

كل ما ستحتاجين إليه:

½ كوب ماء
½ كوب ماء الورد
2 ملعقة طعام خل التفاح
2 ملعقة طعام عصير ليمون

تطبيق الوصفة..
في وعاء زجاجي امزجي المكونات وحركيها جيدا بشكل جيد ثم ابدأي فى توزيعها على شعرك بالتساوي ونتركها حوالى ساعتين ثم غسل الشعر بالماء الفاتر ويمكنك تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا وستدهشك النتيجة.
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