مجلس الوزراء للمحتكرين: مفيش حد فوق القانون

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، مضيفا: "من الضروري أن يكون لدينا خريطة زراعية في مصر، ومن خلالها نستطيع معرفة ما إذا كنا سنواجه أزمة في محصول معين أم لا".



وأوضح سعد في تصريحات هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن اللجنة ستقوم بالتنبيه بوجود عجز ما في محصول معين، قبل الوصول للأزمة، لتقوم الدولة باستيراد الكميات الناقصة.



وأوضح أنه بالنسبة لجهاز حماية المنافسة، فهو له كل الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره، بالإضافة إلى صلاحية الضبطيات القضائية مثل الشرطة.



وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان حريصا اليوم على إبداء دعمه للجهاز، وعدم وجود ممارسات احتكارية للسلع، ولا أحد فوق القانون، مهما كان المنصب.