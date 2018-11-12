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منوعات

واتساب يتسبب في 40 جلدة لسعودي أمام طليقته

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
كريم جمال
أصدرت محكمة جدة حكمها على مواطنًا سعوديًا بالجلد 40 جلدة أمام طليقته، بعد سبه وقذفه لها، من خلال تطبيق المراسلات الفورية الأشهر "واتس آب".

وبحسب سبوتنك، احتوت الرسائل المسيئة على سباب وقذف، وأمرت بجلده 40 جلدة، وتمكين الزوجة من حضور العقوبة إذا رغبت في ذلك.

يذكر أن عدد الرسائل المسيئة بلغ 600 رسالة، وتضمنت عبارات بذيئة وتجريحا وتحقيرا وألفاظا جنسية واتهامات في العرض والأخلاق.

كما أحالت المحكمة الخصوم في البداية إلى لجان الصلح 3 مرات، ولكن تعذر الإصلاح بينهما، واعتبرت المحكمة أن ما فعله الزوج عملا محرما وفعلا قبيحا وجرأة بالباطل يستحق العقاب.

وتضمن الحكم أخذ التعهد الشديد على الزوج بلزوم طريق الاستقامة، وعدم التعرض لمطلقته في المستقبل، سواء بالقول أو الفعل.
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