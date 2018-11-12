حافظي على وزنك في الشتاء بهذا النظام الغذائي

تزداد الإصابة بالسمنة مع دخول فصل الشتاء وتخشى الكثير من النساء من اكتسابك المزيد من الكيلو جرامات الزائدة خاصة وإنك خلال الشتاء تشعرين بحاجتك لتناول المزيد من الأطعمة لتمنحك الطاقة والتدفئة مع شعورك المستمر بالرغبة في تناول الطعام إليك الريجيم الغذائي التالى لإنقاص الوزن وحرق السعرات يقدمه إستشاري التغذية العلاجية خالد يوسف لـ "صدى البلد".



الإفطار..

4 ملاعق فول أو بيضة مسلوقة + 100 جرام جبنة ملح خفيف + نصف رغيف بلدي



الغذاء..

نصف رغيف بلدي أو 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة مسلوقة

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2 شريحة لحم مسلوقة أو مشوية

أو نصف دجاجة مسلوقة أو مشوية

أو 3 سمك مشوي

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طبق سلاطة خضار



العشاء..

2 زبادي لايت