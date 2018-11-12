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اقتصاد

الديواني: القطاع غير الرسمي بحاجة للقوانين للاندماج داخل الاقتصاد

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
الدكتور شريف الديوانى
الدكتور شريف الديوانى
علياء فوزى
قال الدكتور شريف الديواني مدير مركز المصري للدراسات الاقتصادية السابق، إن القطاع غير الرسمي بحاجة إلى إجراءات وقوانين محفزة للعمل تحت المظلة الرسمية بدلا من الهروب منها.

وأضاف الديوانى ، لـ"صدى البلد" أن نمو الاقتصاد غير الرسمى خلال السنوات الماضية يرجع الى عدة عوامل أن القوانين المنظمة لا تساعده على الاندماج فهناك مسافة كبير بين القانون و النشاط وهذه المسافة لا تسمح بتطويع هذا القطاع تحت مظلة الدولة بل تزيد الفجوة.

تابع: الجهات الحكومية تزيد من التعقيدات امام القطاع الرسمى سواء بأعباء مالية زائدة مثل التأمينات والضرائب أو بإجراءات بيروقراطية تمنع توسع النشاط الاستثمارى وهذا يدفع الاقتصاد غير الرسمى للاستمرار في نشاطه دون التفكير في توفيق أوضاعه القانونية.

أوضح الديواني، أن هناك جهودا من الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة و الصناعة لضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي ولكن بحاجة لخطوات تنفيذية على أرض بالواقع من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لتسير عمل هذا القطاع تحت المظلة الرسمية للدولة فضلا عن وجود منظومة تشريعية تضع بعض الشروط و التزامات يتم تطبيقها والقبول بها كجزء من النظام عام يحمى الجميع ويضمن حقوقه.
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