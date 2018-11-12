إعادة انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس.. اليوم

تجرى جولة إعادة انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين الموافق ١٢ نوفمبر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي نصت عليه اللائحة الطلابية، وهو نسبة 50% +1، بانتخابات أمس الأحد.



ومن المقرر انتخاب أمناء وأمناء مساعدين لجان الاتحادات الطلابية بالكليات، غدا الثلاثاء الموافق ١٣ نوفمبر، بينما يتم انتخاب رؤساء الاتحادات ونوابهم بكليات الجامعة يوم الأربعاء الموافق ١٤ نوفمبر.



وتختتم انتخابات الاتحادات الطلابية، يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر، حيث يتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وكذلك اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.