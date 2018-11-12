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حوادث

ضبط 25 مخبزا مدعما مخالفا بكوم حمادة ودمنهور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على المخابز لمتابعة عمليات انتاج خبز مطابق للمواصفات ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لتجار السوداء من أصحاب المخابز وذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف ومتابعة المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفي.

أسفرت الحملة التى قادها المحاسب أحمد هنيدى مدير الإدارة التموينية بكوم حمادة عن ضبط أصحاب 12 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم وجود قائمة إنتاج.

وفي بندر دمنهور تمكنت الحملة برئاسة المهندس عصام فاروق مدير الإدارة التموينية، من ضبط 13 قضية تموينية لمخابز غير ملتزمة بإنتاج خبز مطابق للمواصفات وناقص الوزن.

وتحررت المخالفات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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