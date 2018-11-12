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سيارات

هاميلتون يمنح مرسيدس اللقب الخامس للصانعين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
منح لويس هاميلتون بطل العالم فريقه مرسيدس لقبه الخامس على التوالي في بطولة الصانعين بعد فوزه فى سباق جائزة البرازيل الكبرى ببطولة العالم لسباقات الفورميولا وان .. وهذا هو الفوز العاشر لهاميلتون هذا الموسم ورقم 72 في مسيرة السائق البريطاني الذي حصد لقب السائقين للمرة الخامسة في تاريخه الشهر الماضي.

وانطلق هاميلتون من مركز أول المنطلقين لكنه لم يستطع مجاراة سرعة ماكس فرستابن سائق رد بول الذي كان في الصدارة إلى أن اصطدم مع إستيبان أوكون سائق فورس إنديا، المتأخر بلفة كاملة عنه، في اللفة 44 وفقد السيطرة على السيارة ليعود بطل العالم إلى المقدمة.

وأنهى فرستابن السباق في المركز الثاني وهو يشعر بالغضب وتطور الأمر إلى مواجهة مع أوكون بعد السباق ليتدخل المراقبون باستدعائهما للمثول أمامهم.

واحتل كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثالث بعدما صمد في سباقه 150 مع الفريق الإيطالي أمام هجوم دانييل ريتشياردو سائق رد بول.

وكان يجب على فيراري الحصول على 13 نقطة أكثر من مرسيدس لاستمرار المنافسة على اللقب في ختام الموسم في أبوظبي لكنه فشل في ذلك.. واحتل سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز السادس خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.. ويملك مرسيدس 620 نقطة مقابل 553 لفيراري.

وأبلغ الفريق هاميلتون بعد عبوره خط النهاية على حلبة انترلاجوس في سباق شهد بعض المخاوف بشأن إطاراته ومحركه ”حُسم الأمر. إنها الثنائية. مرسيدس بطل العالم“.

وقال السائق البالغ عمره 33 عاما مع بدء الاحتفالات بعد السباق ”كانت رحلة مذهلة. هذا ما عمل من أجله الجميع طيلة العام.

”أبلغكم دائما بمدى فخري بالمشاركة مع هذا الفريق. اليوم كان الأسلوب الأفضل لنحقق ذلك لأننا كنا نعاني وتعرضنا لمشاكل في النهاية. كنا في خطر في السباق“.

وكان فيراري هو الفريق الوحيد الذي نال اللقب خمس مرات متتالية إذ ناله ست مرات خلال عصر مايكل شوماخر ما بين 1999 و2004.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس ”كان موسما صعبا ومررنا بفترات صعود وهبوط. فيراري عاد قويا في بداية الموسم ورد بول في النهاية لكن هذا يجعل الفوز باللقب أكثر متعة“.

وصعد فرستابن، الفائز في المكسيك قبل أسبوعين، على منصة التتويج بجانب السائق البريطاني لكنه كان يعلم أنه يجب أن يصعد أعلى منصة التتويج.

وكان حادث الاصطدام مثار الحديث وقدم كل طرف حججه بالإضافة إلى سيطرة المشاهد الغاضبة في منطقة الصيانة بعد السباق.

وعوقب أوكون بالتوقف لمدة عشر ثوان قبل الانطلاق مرة أخرى لكن ذلك لم يكن مفيدا لفرستابن الذي استخدم لغة بذيئة عبر دائرة الاتصال مع الفريق وتم حجبها على شاشات التلفزيون.

وعندما شاهد السائق الهولندي منافسة أو كون أثناء الوزن بعد السباق أصبح الأمر جسديا إذ واجه سائق رد بول نظيره الفرنسي ودفعه.

وقال فرستابن ”تقوم بكل شيء على ما يرام وتتقدم على المنافسين وكانت لدينا سيارة رائعة ثم يتسبب شخص غبي فيما حدث رغم التفوق عليه بفارق لفة كاملة. لا أملك المزيد من الكلمات“.

وأضاف ”يمكن في النهاية الحديث عن أنني كنت أملك الكثير لأخسره مقارنة به لكني كنت أحاول القيام بعملي. فجأة يدخل سائق متأخر عنك بلفة في سباق معك ويخاطر بمحاولة المرور من الداخل. ما الذي يمكنني فعله؟“.

وتابع ”العقوبة هي أنني خسرت السباق لكن أتمنى أن أضحك على الأمر بعد 15 عاما“.

وجاء المبتدئ شارل لوكلير سائق ساوبر الذي سينتقل إلى فيراري في الموسم المقبل في المركز السابع بعدما وصل إلى المركز الرابع خلال وقفات الصيانة، وحصل ثنائي هاس على نقاط ليقلص الفارق مع رينو صاحب المركز الرابع إذ احتل رومان جروجان وزميله الدنمركي كيفن ماجنوسن المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.
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