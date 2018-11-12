تفاصيل الحادث الأمني الإسرائيلي الذي أفشلته المقاومة الفلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية عن الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد وأدى إلى استشهاد 6 من أعضاء المقاومة الفلسطينية وإصابة آخرين باستهداف الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت المصادر وفق ما نقلته "القدس" الفلسطينية، أن سيارة من نوع "فولكس فاجن" توقفت أمام منزل القائد في كتائب القسام نور بركة، في منطقة بني سهيلاّ لعدة دقائق، الأمر الذي أثار الشبهات حولها، ودفع بالقيادي بركة لملاحقتها برفقة عدد من المقاومين.



وأوضحت المصادر أن المقاومين تمكّنوا من عرقلة طريق السيارة وإيقافها بالقرب من روضة السندباد في عبسان الكبرى، ومن ثم طلب المقاومون من ركابها إبراز هوياتهم الشخصية، وهو ما حدث بالفعل، قبل أن يفتح عناصر القوات الخاصة في المقاعد الخلفية النار باتجاههم.



وأشارت المصادر إلى أن جزءًا من عناصر القوات الخاصة تخفّوا بزي نساء، وهم الذين فتحوا النار باتجاه المقاومين.



وقالت المصادر إن الشهيد نور بركة استشهد على الفور، وتمكن بعض المصابين من عناصر المقاومة الفلسطينية الذين كانوا برفقة بركة من إجراء اتصالات مع وحدات المقاومة المختلفة، والتي لاحقت بدورها السيارة التي تقلّ عناصر القوات الخاصة.



وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف كل من لاحق السيارة، مشيرة إلى أن السيارة اصطدمت في جدار أسمنتي، قبل أن تتجه باتجاه السلك الفاصل.



