مصرع سيدة اغتصبها زوجها وأصدقاؤه

لقيت سيدة هندية مصرعها بصورة مأساوية بعد تعرضها للاغتصاب على يد 3 رجال، من ضمنهم زوجها السابق.



تعود التفاصيل عندما أعلنت الشرطة الهندية تفاصيل الحادثة البشعة التي وقعت في منطقة جامتارا في جهارخاند، ليتم القبض على زوجها السابق، ومازالت عملية البحث مستمرة للقبض على الاثنين الآخرين.



بدأت الجريمة عندما ذهبت الضحية للمنطقة التي كان ينتظرها فيها زوجها السابق واثنان من رفاقه، وأخذوها بالقوة إلى أحد الحقول وبدأوا فى اغتصابها.



سمع السكان صراخ السيدة تطلب النجاة، ونقلوها إلى مستشفى جمارة سدار، ولكنها ماتت لحظة وصولها.

