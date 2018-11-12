في يوم العزاب العالمي.. شباب لـ صدى البلد: السنجلة جنتلة

ربما هناك ميزات يدركها فقط "العزاب" لها تأثير قوي على صمودهم أمام مواكب الارتباطات وحفلات الزفاف التي تمر عليهم يوميًا، فلازالت تشاهد قنوات الأغاني وهي تحمل على شريطها الآلاف من باقات التعارف فتنطبع في ذهنك نصوصها كرسالة "أربعيني أعزب يبحث عن عزباء" ..فلربما تشجعك آراء الشباب أو «السناجل» كما يطلق عليهم، التي يرصدها لك موقع «صدى البلد» في هذا الموضوع إما للبقاء عازبًا طوال حياتك أو الزواج فورًا.



ربنا ريح العريان من تعب الغسيل

"الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا" كان هذا رد فعل «آية» 22 سنة تعليقًا على حياة «السنجلة»، فالبعض أبدى تعليقات طريفة حول الموضوع كـ«فاطمة» التي قالت "إنك تبقي سنجل حلاوتها في إن خروجاتك هتبقى من غير نكد، تروحي فرح صاحبتك من غير نكد، تخرجي يومين ورا بعض، تتأخري في الجامعة أو برة البيت كله من غير نكد"، على عكسها قال «أمير» "سنجل يعني تعاكس وتغازل براحتك».



جبتك يا عبدالمعين تعيني لقيتك عايز تتعان

وعبر البعض بأن العزوبية تتلخص في الراحة والاستجمام بعيدًا عن تحمل مشاكل طرف آخر "فوق مشاكلك"، قالت «سعاد» 45 سنة بأنها كانت تعيش حياتها في هدوء حتى سن الـ35 ولكن انشغال عائلتها بألا "يفوتها قطر الزواج" جعلها تتزوج من رجل ظاهرًا "متدين" ولكن على حد قولها "العشرة بتبين"، فما كان منه إلا أن أهانها وتعرضت للضرب على يديه أكثر من مرة، فطلبت الطلاق، وعادت إلى حياة العزوبية مرة أخرى، تعيش الآن بهدوء وسلام ولا تنوي الزواج مرة أخرى.



اتقل على الرز يستوي

كان هذا مبدأ حياة البعض، فعاشوا حياتهم بالـ«تقل» على هذا وذاك حتى وجدوا أنفسهم بين سن الأربعين والخمسين ولم يستمتعوا بحياة العزوبية ولا ارتبطوا ليريحوا البشرية، يقول «سامح» 45 سنة بأنه كان ينظر لكل فتاة تريه إياها أمه على أنها غير مناسبة له "دي تخينة دي قصيرة، دي بيضا دي سمرا" عل حد تعبيره، وأنه قابل الكثير من الفتيات اللواتي يعتبرهن الآن "أي راجل يتمناهن" لكنه كان معمي بحبه للخروج، السهر وانكبابه على عمله المفضل كمخرج مسرحي حتى فاتته كل فرص الارتباط، لكنه يقول "لما بفتكر ذكريات كتير حلوة عيشتها بمزاجي وبدماغي مع نفسي مابندمش لحظة .. ولو الزمن رجع بيا 100 مرة هختار إني أعيش الفترة دي عازب برده".



الاسترونج اندبندنت وومن

تستشهد «ميريهان» مهندسة ديكور 23 سنة بأغنية سميرة سعيد «اديني سبته أهو وماحصلش حاجة» التي ظلت تسمعها لمدة سنة كاملة، فتقول "الحياة لنفسك بتقويكي، بتقدري تنجحي بدل من راجل يحجمك ويقولك تعملي إيه وماتعمليش إيه، أو يقعدك في البيت عشان انتي مالكيش لازمة"، فتنصح كل فتاة بأن تبتعد عن المشاعر السلبية، حتى الأغاني التي تسمعها يجب أن تكون معبرة عن القوة والاستمرارية في الحياة، وليست أغاني الجراح الحزينة.



في اليوم العالمي للعزاب حققت شركات التسويق الإلكتروني مبيعات قياسية وفقًا للتخفيضات التي تطرحها في ذلك اليوم، تعلق «أمنية حمودة» التي تعمل في إحدى شركات التسويق الإلكتروني تعليقًا على ارتباط التخفيضات بهذا اليوم "البنت أكتر حاجتين يخلوها مبسوطة إنها تكون في علاقة، أو تتسوق وتعمل شوبينج، فأنا كسينجل أكتر حاجة هتبسطني طالما مش في علاقة هي إني أتسوق" .. وتستكمل كلامها "وعموما شهر نوفمبر هو آخر شهور السنة، الشركات بيكون عندها بضاعة زيادة، فبتنزل عليها تخفيضات وتستغل أحداث زي الجمعة السوداء أو يوم العزاب لعرضها".



يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك

في يوم العزاب كتبت إحدى الفتيات تدعى «نورهان» 20 سنة لـ«صدى البلد» قصة قصيرة معبرة عن أن بعض الناس تعيش عزاب أو سناجل بسبب جرح عميق بداخلهم لا يمكنهم تخطيه، ولكن هل يمكن أن يكبر الجرح مع الوقت ويتحول السنجل إلى قاتل؟.. " أذهب إلي الحانة كل يوم.. تشتعل الأغاني الصاخبة التي تجعلك تقفز وترقص وتشعر بالبهجة لبعض الوقت ولكنها لا تستطيع أن تقتل التفكير لا يمكن لصخبها أن يهدأ من صوت رأسك.. المزيد من المشروبات.. فتيات بكل الأشكال.. كل هذا ولا أنسى!.. تستطيع التيلا أن تهدئ من روعي قليلًا وتستطيع الفتيات أن يشعرني بأنني أفضل رجل في العالم .. وصدقًا نحن الرجال لدينا من النقص ما يجعلنا نلجأ لمن يشعروننا بأنفسنا .. والفودكا أيضًا تستطيع أن تصيب جسدي بالتخدير شبه التام ولكنها لا تقتله! لا شئ يمكنه أن يجعلك تنسى .. فقط تأخذنا الحياة وتنسانا ولكن لا ننسى.



"حسنًا سأذهب اليوم إلي حفل زفاف إحداهن لن أذهب للإستمتاع لا .. فقط سأعطيها ورقة لطالما احتفظت بها" .. في اليوم التالي من الزفاف نشرت إحدى جرائد الأخبار .. بعد انتهاء زفاف إحداهن عثروا على جثتها في مكان الحفل، تتشبث إحدى يديها بورقة مخطوط عليها بطريقة غير واضحة *هذا المسكين كان يحبك بصدق .. ألم تريها في عيناه!*.

