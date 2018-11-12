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حوادث

ضبط 508 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة ليلية بأسوان.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 508 مخالفات مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين بلانة التابع لمركز شرطة دراو مما أسفر الفحص عن ضبط ( 3) حالات إيجابية لتعاطي مخدر (حشيش وبانجو وأفيون وأقراص) .

كما تم ضبط مركبة توك توك و 2 دراجة نارية وتروسيكل وسيارة بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 75 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 65 مخالفة، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش وسحب 70 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ضبط 508 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة ليلية بأسوان.. صور
ضبط 508 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة ليلية بأسوان.. صور
ضبط 508 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة ليلية بأسوان.. صور
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