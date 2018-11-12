وزيرة الهجرة: الاعتداء على المصريين فى بعض الدول حوادث فردية .. فيديو

قال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إن الاعتداء على المصريين في بعض الدول العربية حوادث فردية وتحدث في كل دول العالم.





وطالبت الوزيرة من وسائل الإعلام في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصرى تعليقا على واقعة الاعتداء على سيدة مصرية في الكويت، بعدم نشر أو إذاعة فيديو الاعتداء على السيدة فاطمة عزيز ضحية الاعتداء في الكويت، حتى لا يضر بمسار القضية التي أقامتها على المتهمات.



