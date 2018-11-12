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أخبار البلد

الأوقاف: نشكر صحيفة الجمهورية لتبنيها مسابقة رسول الإنسانية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:57 ص
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق
عبر القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن خالص شكره وتقديره لصحيفة الجمهورية وخاصة رئيس التحرير عبد الرازق توفيق ومشرفي ومحرري القسم الديني بالصحيفة، لتبني الصحيفة لمسابقة الأوقاف الكبرى "رسول الإنسانية" ونشر أسئلتها يوميا بالصفحة الأولى على مدار شهر ربيع الأول ، مشاركة منها في حملة رسول الإنسانية التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

وتهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام ورفضه لكل ألوان العنف والتطرف، مع إسهامها بنسخ من إصدارات دار التحرير وكتاب الجمهورية في جوائز المسابقة.

وأكدت الأوقاف أنه راغبي الانضمام للمسابقة ممن فاتهم الحصول على كوبونات الأيام الثلاثة الأولى من المسابقة فأن الصحيفة ستعيد في نهاية المسابقة نشر هذه الأسئلة الثلاثة الأولى بناء على رغبة المتابعين، تيسيرا على الراغبين الانضمام للمسابقة، تعظيما للنفع وتوسيعا للمشاركة، مؤكدين تكريم أوائل المسابقة في حفل كبير مشترك بين الوزارة والصحيفة.
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