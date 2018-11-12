ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية في تدريبات شاقة .. فيديو

أظهر مقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، إجراء الفنانة ياسمين صبرى تدريبات رياضية شاقة داخل إحدى صالات اللياقة البدنية، وأظهرت "صبرى" جلد ومثابرة وجدية تامة فى تأدية.





كما أظهرت التدريبات اللياقة البدنية الكبيرة التى تتمتع بها الفنانة ياسمين صبرى ، وهو الأمر الذى نال استحسان وإشادة من متابعيها.





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري، فيلم "الديزل" وهو من بطولة "محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب، تامر هجرس، هنا شيحة، ومن إخراج كريم السبكي"، كما شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" أمام الفنان محمد إمام.