صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

أكد مسئولون سابقون في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وقيادة في الحزب الديمقراطي أن وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ستخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.



وقال مارك بين، المستشار السابق للرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون، وأندريو ستين القيادي السابق في الحزب الديمقراطي الأمريكي إن هيلاري كلينتون ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشحة للحزب الديمقراطي.



وأضافوا وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "أن السيدة كلينتون لن تدع هزيمة على يد أحد الهواة، المقصود به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب-تنهي مسيرتها السياسية".



وتابع بن: "حصلت السيدة كلينتون على نسبة تأييد تبلغ 75٪ بين الديمقراطيين ، وهي مهمة غير مكتملة لتكون أول رئيسة للبلاد".



واشاروا إلى أن كلينتون ستدخل من الباب الأمامي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وستحشد النساء خلفها، بالإضافة إلى نشاطها الاجتماعي، ومعارضي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مما يمهد الطريق لها.



يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة قد تلقت هزيمة على يد دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2016.