ارتفاع جديد في أسعار النفط العالمي بسبب خفض الإمداد السعودي

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الإثنين بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما ينظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطا بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر الماضي.



وشهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاع 93 سنتا أو 1.3% إلى 71.11 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.9% عن آخر تسوية إلى 60.73 دولار للبرميل.



وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أمس الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.



وقال الفالح للصحفيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5%.