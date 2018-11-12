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تعليم

رئيس جامعة العريش: معهد الخربة يمنح رسائل علمية في 6 تخصصات

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أثناء زيارته للمعهد الدراسات البيئية بالخربة مركز بئر العبد شمال سيناء، إن المعهد مخصص للدراسات العليا البيئية، دبلوم، ماجستير ودكتوراه، في 6 تخصصات مختلفة ومرتبطة بالبيئة؛ حيث يقبل المعهد خريجى الكليات المختلفة.

وأكد على أنه سيتم بدء الدراسة فى المعهد اعتبارًا من الخميس المقبل، وذلك بعد موافقة الدكتور وزير التعليم العالي على ذلك.

وقال إنه سبق اعتماد والموافقة على لائحة المعهد ليلحق بباقي كليات جامعة العريش البالغ عددها حتى الآن 8 كليات، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2016 بإضافة معهد الدراسات البيئية بالخربة ضمن كليات ومعاهد جامعة العريش.

وقال الدكتور عصام الدين أبو زلال عميد المعهد، إن الدراسة تتضمن 6 أقسام هي قسم علوم الأرض والعلوم الأساسية ويقبل خريجى الأقسام المرتبطة بالتخصصات التالية:

كليات العلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة وعلوم الأرض وما يعادلها، وقسم العلوم الإنسانية والتربوية البيئة ويقبل خريجى الآداب ودار العلوم والألسن والتربية والتربية النوعية والتربية الفنية، والتربية الرياضية والتربية الموسيقية ورياض الأطفال والإعلام والآثار وذوى الاحتياجات الخاصة والاقتصاد المنزلى والخدمة الاجتماعية والدراسات الإنسانية واللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، والدعوة والتخطيط الإقليمى والعمرانى والسياحة والفنادق والفنون الجميلة والفنون التطبيقية،وقسم العلوم اللغوية: ويقبل خريجى كليات الآداب ودار العلوم والألسن والتربية واللغات والترجمة واللغة العربية والآثار والإعلام وذوى الاحتياجات الخاصة والدراسات الإنسانية ورياض الأطفال،وقسم العلوم البيولوجية والبحرية والزراعية البيئة، ويقبل خريجى الأقسام المرتبطة بالتخصص بكليات العلوم والزراعة والطب البطرى والثروة السمكية والاستزراع المائى والمصائد البحرية وما يعادلها،وقسم العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية البيئة ويقبل خريجى الأقسام المرتبطة بالتخصص بكليات التجارة والحقوق والشريعة والقانون والاقتصاد والعلوم السياسية والزراعة والاقتصاد المنزلى وما يعادلها،وقسم الهندسة الوراثية والبيئة.

ويقبل خريجى الأقسام المرتبط بالتخصص بكليات العلوم والطب وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والزراعة والطب البيطرى والتقنية الحيوية، والثروة السمكية والاستزراع المائى والمصائد البحرية والاقتصاد المنزلى وما يعادلها.

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