ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
طارق موسى
أوشكت ليالي مهرجان الموسيقى العربية السابع و العشرين الساحرة علي الانتهاء حيث اقيم في الليلة قبل الأخيرة اربع حفلات بالقاهرة ودمنهور بدأت في الثامنة مساء وعلي المسرح الكبير بفاصل غنائي لنجمة الخليج نوال الكويتية التى كرمت فى دورة المهرجان لهذا العام بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

تضمن الحفل باقة منوعة لأشهر أعمالها بجانب عدة اغاني وطنية هي"يا مصبر الموعود ، اكو مثلك ، مابي اكون الصح ، حالة حنان ، بيحسدوني عليه ، مثل النسيم ، تبغي الصدق ، الشوق جابك ، اعرف رجلا واختتمت الفاصل بأغنية الفنانة شادية الوطنية يا حببتي يا مصر ".

بعدها استعد المسرح لإستقبال النجم التونسي صابر الرباعي الذي اشعل حماس الجماهير منذ لحظة دخوله على أنغام اغنية ماتخافش مني وواصل باغاني يا اغلي ، بلغ اعتذاري ، كلمة ، عز الحبايب ، اجمل نساء الدنيا ، يا للا ، يا عسل ، عمري الجديد ، ببساطة ،خلص تارك ، البديل ، ملكت الكون، غلطان ومن التراث التونسي (سيدي منصور وبرشة) ثم عزة نفسي ، جرحي ماشفي ، دلولة ، جينا جينا ، و اختتم الحفل باغنية مزيانة .

أما علي مسرح معهد الموسيقي العربية فقد قدمت فرقة سواريه بقيادة المايسترو مازن دراز مجموعة من اروع اعمال التراث تغني بها نجوم الفرقة نهي حافظ ، رضوي سعيد ، حنان عصام ، احمد صبري و ياسر سليمان .وعلي مسرح الجمهورية إحتفلت فرقة ام كلثوم التابعة للمعهد العالي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع بمئوية الراحل حسين جنيد.

واختتم النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي فعاليات المهرجان علي مسرح اوبرا دمنهور بباقة من أشهر أعماله بجانب مجموعة من اروع اعمال التراث هي انا مش عابر سبيل ، من غير ما تتكلمي، على قد ما حبينا، فى قلب الليل، ريشة، عنوان بيتنا و جوا حضنى. سبقة فاصل لنجوم الأوبرا محي صلاح، مصطفي النجدي و حسناء قدموا خلاله نخبة مختارة من اغاني الموسيقي العربية هي أوعى تحب يا قلبى، ياللي سامعني، الليالي، يا حلو صبح، جميل وأسمر و ليلة حب".
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

حركة تنقلات محدودة بأمن الجيزة تدعم المنطقة الأثرية والطرق والمنافذ

مستشفى حكومي تخصصي تجري عمليات الولادة القيصرية مجانا تعرف على مواعيدها

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

هزة أرضية يشعر بها سكان التجمع .. صور

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في 16 نوفمبر

وزير الخارجية البريطاني السابق يهاجم حكومة ماي بسبب البريكست

السياح الروس يوجهون ضربة جديدة لتركيا بسبب مصر

رمضان صبحي: حققت طموحي باللعب للأهلي .. وتركه مستحيل بالنسبة لي

السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور

حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

عاصي الحلاني يقضي رأس السنة في الأردن

شقيقة المعتدى عليها بالكويت تبكي على الهواء لعدم دفاع زوجها عنها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي
أمين منظمة البحر المتوسط يكشف أسباب منح جائزة نوبل المتوسطي لـ أبو العينين
أبوالعينين: الفضل في إنشاء جامعات بالمغرب وسلوفينيا يعود للبرلمان الأورومتوسطي
شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟