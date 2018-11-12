نوال الكويتية تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور

أوشكت ليالي مهرجان الموسيقى العربية السابع و العشرين الساحرة علي الانتهاء حيث اقيم في الليلة قبل الأخيرة اربع حفلات بالقاهرة ودمنهور بدأت في الثامنة مساء وعلي المسرح الكبير بفاصل غنائي لنجمة الخليج نوال الكويتية التى كرمت فى دورة المهرجان لهذا العام بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.



تضمن الحفل باقة منوعة لأشهر أعمالها بجانب عدة اغاني وطنية هي"يا مصبر الموعود ، اكو مثلك ، مابي اكون الصح ، حالة حنان ، بيحسدوني عليه ، مثل النسيم ، تبغي الصدق ، الشوق جابك ، اعرف رجلا واختتمت الفاصل بأغنية الفنانة شادية الوطنية يا حببتي يا مصر ".



بعدها استعد المسرح لإستقبال النجم التونسي صابر الرباعي الذي اشعل حماس الجماهير منذ لحظة دخوله على أنغام اغنية ماتخافش مني وواصل باغاني يا اغلي ، بلغ اعتذاري ، كلمة ، عز الحبايب ، اجمل نساء الدنيا ، يا للا ، يا عسل ، عمري الجديد ، ببساطة ،خلص تارك ، البديل ، ملكت الكون، غلطان ومن التراث التونسي (سيدي منصور وبرشة) ثم عزة نفسي ، جرحي ماشفي ، دلولة ، جينا جينا ، و اختتم الحفل باغنية مزيانة .



أما علي مسرح معهد الموسيقي العربية فقد قدمت فرقة سواريه بقيادة المايسترو مازن دراز مجموعة من اروع اعمال التراث تغني بها نجوم الفرقة نهي حافظ ، رضوي سعيد ، حنان عصام ، احمد صبري و ياسر سليمان .وعلي مسرح الجمهورية إحتفلت فرقة ام كلثوم التابعة للمعهد العالي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع بمئوية الراحل حسين جنيد.



واختتم النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي فعاليات المهرجان علي مسرح اوبرا دمنهور بباقة من أشهر أعماله بجانب مجموعة من اروع اعمال التراث هي انا مش عابر سبيل ، من غير ما تتكلمي، على قد ما حبينا، فى قلب الليل، ريشة، عنوان بيتنا و جوا حضنى. سبقة فاصل لنجوم الأوبرا محي صلاح، مصطفي النجدي و حسناء قدموا خلاله نخبة مختارة من اغاني الموسيقي العربية هي أوعى تحب يا قلبى، ياللي سامعني، الليالي، يا حلو صبح، جميل وأسمر و ليلة حب".