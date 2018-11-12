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أخبار العالم

السياح الروس يوجهون ضربة جديدة لتركيا بسبب مصر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لانا طارق
كشف مدير رابطة السياحة الروسية توربوموش ألكسندر أوسولينكو، أنه منذ الإعلان عن قرب استئناف الرحلات المباشرة من موسكو إلى المنتجعات المصرية، انخفضت الحجوزات لتركيا بشكل ملحوظ، على الرغم من تقديم شركات السياحة التركية عروض مغرية للغاية.

وأكد أوسولينكو، وفق ما نقله موقع "فيتشيرنيا مسكفا " أن مصر حافظت على مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية بالنسبة للسائح الروسى -وربما الأفضل على الإطلاق-حتى بعد محاولات الفنادق التركية استغلال فترة توقف الرحلات بين روسيا و المنتجعات المصرية بجذب السياح الروس عبر تقديم العروض.

وأوضح الخبير أن السائح الروسى يتخذ قراره بالسفر بعد مقارنة الأسعار ويهتم بالحصول على أفضل جودة و أحسن سعر، مشيرًا إلى أن أسعار الرحلات السياحية لتركيا باهظة للغاية بالمقارنة مع مصر.

وذكر أنه حتى الان لم تستقر الأسعار المصرية لكن الشركات السياحة الروسية تنتظر استئناف الرحلات، والمتوقع بشكل كبير أن يكون بداية من ربيع 2019، وهناك بعض الآراء تتوقع أن يكون قبل ذلك الموعد.

ويعتقد الخبير الروسي أن أسعار الرحلات السياحية لمصر ستكون جذابة للغاية، مؤكدًا أنه بمجرد عودة السائح الروسى لمصر سيعود الألمان و البريطانيون مرة أخرى بشكل لم يسبق من قبل، لأنهم فى انتظار ضمان إجراءات السلامة فى مصر، ورجوع السياح الروسى سيكون الدليل الأكبر على ذلك.

كما صرح يوري بورجينكين، النائب الأول لرئيس اتحاد صناعة السفر الروسي، بأن مصر ستظل من الوجهات السياحية الأكتر طلبًا، لأن أسعارها فى متناول الأسر المتوسطة التى ترغب فى السياحة الخارجية.
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