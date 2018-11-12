مصرع سائحة ألمانية عند نهاية العالم

لقت سائحة ألمانية مصرعها بعد سقوطها عن قمة جبلية يبلغ ارتفاعها 1200 مترا، لحظة التقاطها صورة سيلفي في سيريلانكا.



وبحسب سكاى نيوز، سقطت السائحة الألمانية الشابة إلى حتفها بعد أن تعثرت أثناء محاولتها التقاط الصورة، من أعلى قمة جرف متعرج في سريلانكا، يسمى بـ"نهاية العالم".



تقع "نهاية العالم" في منتزه هورتون بلينز الوطني، ويعد من أكثر الأماكن جذبا للسياح في سريلانكا، وعثر منقذون على جثة السائحة الألمانية، بعد 6 ساعات من البحث المتواصل، تضمنت تدخل مروحيات الإنقاذ.



يذكر أن هناك دراسة كشفت مؤخرا أن 259 شخصا حول العالم لقوا حتفهم أثناء محاولة التقاط سيلفي.